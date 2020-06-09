У продуктового магазина между несколькими мужчинами возник словесный конфликт, который перерос в драку...

«Оперативники Отдела уголовного розыска УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОМВД России по району Текстильщики задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В отдел полиции поступила телефонограмма, что с 8-й улицы Текстильщиков в медицинское учреждение доставлен мужчина с колото-резаной раной.Сотрудники полиции установили, что у продуктового магазина между несколькими мужчинами возник словесный конфликт, который перерос в драку. В результате один из них нанес несколько ударов потерпевшему предметом, похожим на нож, после чего скрылся. Гражданин был госпитализирован в медицинское учреждение.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний житель Московской области.Следствием ОМВД России по району Текстильщики возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18