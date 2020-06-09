В Кемерове задержан подозреваемый в убийстве коллеги по бизнесу: следователи считают, что мужчина убил напарника из-за 150 тысяч медицинских масок, оставшихся нереализованными.

В Кемерове задержан подозреваемый в убийстве коллеги по бизнесу: следователи считают, что преступник убил напарника из-за медицинских масок, оставшихся нереализованными.Инцидент произошел в Рудничном районе города в понедельник, 8 июня. Утром местные жители вызвали пожарных, увидев горящий автомобиль. Прибывшие спасатели обнаружили в машине тело 40-летнего мужчины со следами насильственной смерти и крупную сумму денег.Подозреваемый был найден сотрудниками правоохранительных органов в течение нескольких часов. Задержанный 39-летний мужчина рассказал, что вместе со своей жертвой занимался продажей медицинских масок, приобретенных за рубежом.В последние дни бизнес по причине падения спроса оказался неудачным — более 150 тысяч масок продать не удалось. Во время очередной встречи напарники поругались. Жертва требовала деньги за товар, который она не смогла реализовать через свою фирму.Коммерсант вспылил во время ссоры и ударил своего коллегу ножом несколько раз, а затем, чтобы скрыть улики, поджег машину и сбежал.В настоящее время решается вопрос о помещении подозреваемого под стражу на время проведения следственных действий.