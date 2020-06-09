Самый большой город Турции Стамбул намерен принять у себя летний Олимпийские и Паралимпийские игры в 2032 году. Турция еще не проводила у себя Олимпиады.

Самый большой город Турции Стамбул намерен принять у себя летний Олимпийские и Паралимпийские игры в 2032 году. Турция еще не проводила у себя Олимпиады.Вице-президент Национального олимпийского комитета Турции Хасан Арат подтвердил желание Турции принять у себя Олимпийские игры 2032 года. Он заявил, что город обладает хорошей инфраструктурой. Арат отметил, что его страна успешной справилась с пандемией коронавируса, сообщает ТАСС.Стамбул уже был кандидатом на проведение Олимпийских игр 2020. Но местом проведения Олимпиады был избран Токио.