Внучка актера Олега Стриженова Александра сочеталась браком со своим избранником Артуром. Свадьба состоялась 6 июня в подмосковном городе Жуковский.

Внучка актера Олега Стриженова Александра сочеталась браком со своим избранником Артуром. Свадьба состоялась 6 июня в подмосковном городе Жуковский.Пара планировала устроить пышное торжество и пригласить всех звездных родственников, но злосчастная пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Молодые ограничились скромным праздником.Примечательно, что свадьба была вообще под угрозой срыва. Александра Стриженова хотела посетить стоматолога – сделать виниры. "В моем списке желаний был очень важный пункт – выйти замуж с красивой улыбкой", – отметила девушка.К намеченной дате торжества влюбленные не успевали сделать задуманное. Стриженова уже опустила руки и уже собралась пустить все на самотек, но за неделю до празднования все же мобилизовалась и начала усиленную подготовку.23 Авг 2019 в 11:45 PDTДевушка рассказала, что им с Артуром не удалось купить кольца, пришлось буквально за день до торжества заказывать их на одном из сайтов, как и платье. Однако тот наряд, который она очень ждала, пришел не вовремя, и Александра Стриженова отправилась на регистрацию в спортивном платье, кедах и фате.По ее словам, сотрудники загса провели бракосочетание вполсилы. Пару не хотели расписывать, потому что Александра Стриженова не взяла с собой свидетельства о расторжении предыдущего брака и о перемене фамилии. Но потом влюбленных все же расписали.Событие Александра Стриженова с мужем отметили в теплом семейном кругу. Девушка рассказала, что они решились на большой шаг – хотят усыновить ребенка и начать строительство дома. "И, наверное, скоро у нас родится еще один малыш", – заявила она.