Жительница Брянска пришла к своей 88-летней соседке потребовать денег, чтобы оплатить свои кредиты. Услышав отказ, девушка табуреткой убила старушку.

Полицейские Омской области опубликовали видео разговора с 19-летней девушкой, убившей соседку, которую знала с детства.Тело 88-летней старушки было найдено в своей квартире 21 мая — полицию вызвала соседка, обеспокоенная, что бабушка не открывает дверь. Во время проведения расследования сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемую — студентку вуза, проживающую в том же подъезде.На допросе девушка созналась в убийстве. По ее словам, она пришла к своей старенькой соседке потребовать денег, чтобы оплатить свои кредиты. Получив отказ, студентка, по собственному признанию, толкнула бабушку, а потом добила беспомощную женщину табуреткой.После убийства девушка взяла деньги, которые нашла — около 60 тысяч рублей. На вопрос собеседника у подозреваемой, в каком состоянии она находилась, задержанная ответила, что была немного пьяной.В отношении студентки возбуждено два уголовных дела по статьям "Убийство" и "Разбой". Решается вопрос о заключении задержанной под стражу на время проведения расследования.