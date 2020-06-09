Под одним из российских бронеавтомобилей, который участвовал в патрулировании севера Сирии, взорвалась бомба. Инцидент произошел в районе города Кобани. Устройство оказалось маломощным, поэтому никто из военнослужащих не пострадал.

Под одним из российских бронеавтомобилей, который участвовал в патрулировании севера Сирии, взорвалась бомба. Инцидент произошел в районе города Кобани. Устройство оказалось маломощным, поэтому никто из военнослужащих не пострадал, сообщает телеканал "Россия 24". Сейчас колонна российских боевых машин вернулась на базу.Ранее на самодельной бомбе подорвался турецкий бронеавтомобиль, который ехал по трассе M4 через зону деэскалации Идлиб. Один военнослужащий погиб. В Центре примирения враждующих сторон заявили, что теракт организован боевиками группировки "Аль-Исламад-Туркестани" (запрещена в России).Напомним, патрулирование провинции Идлиб началось после переговоров Владимира Путина с Реджепом Эрдоганом в марте 2020 года.