Известие об аварии с участием актера Михаила Ефремова вызвало бурные обсуждения в обществе. Ситуацию прокомментировала телеведущая Тина Канделаки.

Известие об аварии с участием актера Михаила Ефремова вызвало бурные обсуждения в обществе. Ситуацию прокомментировала телеведущая Тина Канделаки.Журналистка призналась, что ей неприятно видеть, как Михаил Ефремов "убивает себя". Вместо того чтобы слушать хвалебные отзывы театральных зрителей, он выступает героем криминальной хроники."В его послужном списке должны быть благодарные зрители, а не жертвы его ошибок. Нелепо и обидно", – написала в своем телеграм-канале. Она выразила надежду, что водитель, пострадавший в аварии, останется жив.Напомним, ДТП с участием артиста случилось 8 июня на Смоленской площади в Москве. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, где находился Михаил Ефремов, пересек двойную сплошную, вылетел на встречную полосу и врезался в фургон Lada.Водитель отечественного автомобиля получил серьезные травмы и был доставлен НИИ Скорой Помощи им. Н.В. Склифосовского. Утром 9 июня СМИ сообщили, что мужчина скончался.8 Июн 2020 в 10:12 PDTСам не пострадал в результате аварии. Как оказалось, в момент происшествия актер находился в состоянии алкогольного опьянения. Против знаменитости возбудили уголовное дело. Ему может грозить до 12 лет лишения свободы.