Злоумышленники похитили металлические конструкции весом более тонны.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» возбуждено уголовное дело в отношении троих жителей Гусь-Хрустального района в возрасте от 23 до 38 лет, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).Установлено, что в конце апреля текущего года злоумышленники, находясь в лесном массиве около одного из поселков Гусь-Хрустального района, решили совершить кражу железнодорожных путей, чтобы впоследствии сдать их в пункт приема металлолома. С помощью инструментов они разрезали металлические конструкции на части. После чего загрузив в автомобиль отрезки 6 рельс, 40 подкладок и 86 закладных болтов общим весом около 940 кг, покинули место совершения преступления.Общий ущерб, причиненный организации, составил около 45 тысяч рублей.Впоследствии злоумышленники были задержаны полицейскими в ходе проведения оперативных мероприятий на территории Гусь-Хрустального района.В ходе дальнейшей работы полицейские установили причастность двоих подозреваемых к краже 12-метрового железнодорожного полотна накануне из того же населенного пункта. Причиненный ущерб составил около 20 тысяч рублей.