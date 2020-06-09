Во дворе школы №99 в Кемерово неожиданно скончался ребенок. Когда мальчику стало плохо, очевидцы вызвали скорую помощь, однако к приезду врачей он уже скончался. Очевидцы утверждают, что ..

Во дворе школы №99 в Кемерово неожиданно скончался ребенок. Когда мальчику стало плохо, очевидцы вызвали скорую помощь, однако к приезду врачей он уже скончался.Очевидцы утверждают, что школьная врач, предположительно, пыталась реанимировать ребенка с помощью искусственного дыхания. В местных правоохранительных органах потдвердили факт происшествия, однако причина смерти мальчика и подробности инцидента остаются неизвестными.