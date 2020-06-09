В Великобритании подвели итоги манифестаций, которые прошли в столице королевства в минувшие выходные. Глава МВД страны Прити Пател сообщила, что в них приняли участие более ста тысяч человек.

В Великобритании подвели итоги манифестаций, которые прошли в столице королевства в минувшие выходные. Глава МВД страны Прити Пател сообщила, что в них приняли участие более ста тысяч человек.В Лондоне демонстранты кидали в стражей порядка бутылки, фаеры и другие предметы. Пострадали более 50-ти полицейских, некоторые получили серьезные травмы. 135 демонстрантов задержаны, передает телеканал "Россия 24".Британский премьер Борис Джонсон пообещал, что причастные к нападению на полицию и порче имущества почувствуют на себе всю силу закона.