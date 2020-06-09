Сильный пожар произошел в здании Ростелекома в Дагестане, огонь охватил третий этаж и кровлю, площадь возгорания достигла 200 квадратных метров. Сведений о наличии пострадавших пока не поступало, на месте ЧП работают сотрудники МЧС.

Очевидец снял на видео пожар, произошедший во вторник, 9 июня, в офисе Ростелекома на проспекте Расула Гамзатова в Махачкале.Как сообщают СМИ, огонь охватил третий этаж и кровлю здания. Площадь возгорания составляет около 200 квадратных метров.На месте ЧП работают сотрудники МЧС, в тушении участвуют около четырех десятков пожарных, задействованы двенадцать единиц техники.Сведений о возможных жертвах инцидента пока не поступало.