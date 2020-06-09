Установлено, что изъятое вещество, общей массой 109,7 граммов, содержит в своем составе мефедрон...

Сотрудниками 6-го Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве задержан водитель мотоцикла по подозрению в незаконном обороте наркотиков и использованию поддельного водительского удостоверения.Инспекторами ДПС в ходе патрулирования на Зубовском бульваре был остановлен водитель мотоцикла иностранного производства без регистрационных знаков. В ходе проверки документов 32-летний гражданин предъявил водительское удостоверение на свое имя, которое вызвало подозрение в подлинности. При общении мужчина заметно нервничал, на вопросы имеются ли у него при себе вещества или предметы, запрещенные к свободному обороту на территории РФ, ответил, что таковые отсутствуют, при этом вёл себя неадекватно складывающейся обстановке.Сотрудниками Госавтоинспекции было принято решение провести визуальный осмотр транспортного средства на предмет наличия запрещенных веществ. При осмотре мотоцикла гражданин по просьбе инспектора ДПС открыл мотокофры, где находились свертки из полимерного материала черного цвета. Прибывшая на место следственно-оперативная группа в ходе личного досмотра обнаружила у гражданина в нагрудном кармане куртки 6 свертков черного цвета с веществом неизвестного происхождения. В рюкзаке мужчины находился пластиковый бокс с 31 свертком зеленого цвета с веществом порошкообразного типа.Для дальнейшего разбирательства водитель мотоцикла, 32-летний гражданин, был доставлен в ОМВД России по району Хамовники.В результате проведенного исследования было установлено, что изъятое вещество, общей массой 109,7 граммов, содержит в своем составе наркотическое вещество – мефедрон.Кроме того, в ходе проведения исследования на предмет подлинности предъявленного задержанным водительского удостоверения было установлено, что оно не соответствует образцам аналогичной продукции и изготовлено способом цветной струйной печати.Следствием и дознанием ОМВД России по району Хамовники г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», а также статьей 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81