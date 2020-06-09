В Москве за сутки умерли 59 пациентов с диагнозом коронавирус, передает сайт . Таким образом, общее число зарегистрированных летальных случаев от той болезни в столице достигло отметки в 3 029 ..

В Москве за сутки умерли 59 пациентов с диагнозом коронавирус, передает сайт "". Таким образом, общее число зарегистрированных летальных случаев от той болезни в столице достигло отметки в 3 029 человек.Напомним, Москвы Сергей Собянин рассказал, что карантин в Москве будет отменен с 9 июня. Для поездок на транспорте больше не будет требоваться электронный пропуск, а выходить из дома можно будет не по расписанию.