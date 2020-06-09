Новосибирские полицейские, спустя четыре месяца, задержали напавших на водителя автомобиля с крупной суммой денег. Ближайшее время они проведут в СИЗО. Возбуждено уголовное дело по статье Разбой.

Новосибирские полицейские, спустя четыре месяца, задержали напавших на водителя автомобиля с крупной суммой денег. Ближайшее время они проведут в СИЗО. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".Разбойное нападение произошло в одном из переулков областного центра 30 января. Неизвестные на отечественной машине перегородили путь другому авто, разбили битами стекла, нанесли несколько ударов водителю. Все для того, чтобы отнять у несчастного сумку с 1,3 миллионами рублей.Однако потерпевший смог оказать сопротивление, и с сумкой убежал от злоумышленников. Как сообщает ГТРК "Новосибирск", на следующий день он подал заявление в полицию о попытке ограбления.Правоохранители провели большую работу по установлению личностей нападавших. 3 июня их удалось задержать. Оба подозреваемых ранее судимые жители Новосибирска. В настоящее время следователи устанавливают цепочку событий, чтобы понять, как грабители узнали о крупной сумме наличных.