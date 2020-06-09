Сотрудниками полиции водитель задержан на месте происшествия.

Сегодня в 21.44 у дома 3 на Смоленской площади водитель автомобиля «Джип гранд чероки» допустил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Лада». По предварительным данным, в результате ДТП пострадал водитель «Лады». На месте работают экстренные службы. Сотрудниками полиции водитель задержан на месте происшествия. Сейчас проводится его медицинское освидетельствование на предмет наличия алкоголя в крови. Пострадавший водитель с травмами различной степени тяжести доставлен в лечебное учреждение.В настоящее время в отношении водителя иномарки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 264 УК РФ.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве