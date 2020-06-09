09.06.2020

2020-06-09 12:50:02

В Петушинском районе утонул 17-летний подросток

По предварительным данным, днем 07 июня 2020 года четверо несовершеннолетних на электричке из поселка Городищи приехали на карьер в деревне Глубоково. Мальчики разместились на берегу в промышленной зоне добычи песка, где начали купаться. 17-летний подросток зашел в воду на глубину и начал нырять в месте, где расположены трубы. В определенный момент он пропал из вида. Друзья несколько часов самостоятельно пытались его отыскать. Вечером тоже дня вернулись домой, и сообщили о произошедшем маме несовершеннолетнего.

Тело погибшего подростка было обнаружено водолазами только спустя сутки. Следователь СК России проводит комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося, проводятся необходимые экспертизы.