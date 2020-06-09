В поселке под Сызранью домашняя коза вообразила себя инспектором ГИБДД. Любую проезжающую по дороге машину она пытается задержать. Водителям приходится искать пути объезда.

В поселке под Сызранью домашняя коза вообразила себя инспектором ГИБДД. Любую проезжающую по дороге машину она пытается задержать. Водителям приходится искать пути объезда.Жители поселка Уваровка, что в Сызранском районе утверждают — коза целый день свободно гуляет. Хозяин животного может этого и не знать. А коза упорно диктует свои правила дорожного движения на проселочной дороге.Очевидцы рассказали ГТРК "Самара", что с виду невинная белая козочка жующая травку, при приближении автомобиля встает поперек дороги и не пропускает. Попытки отогнать ее сигналом клаксона или криками тщетны. "Может взятку ждет", — рассуждают проезжающие.Так или иначе, справиться с домашним животным еще никому не удалось, поэтому дачники предпочитают просто объезжать этот коварный участок.