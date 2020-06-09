Новое отделение для больных COVID-19 открылось в Приморье. Оно оборудовано на базе краевого кожно-венерологического диспансера. Здесь обустроено сто коек для пациентов с легкой формой заболевания. Новый стационар обеспечен всем необходимым, в том числе аппаратами ИВЛ.

В Приморье подготовлено новое отделение для больных COVID-19. Оно оборудовано на базе краевого кожно-венерологического диспансера. Здесь обустроено сто коек для пациентов с легкой формой заболевания. Новый стационар обеспечен всем необходимым, в том числе аппаратами ИВЛ, передает со ссылкой на пресс-службу правительства края "Вести: Приморье".Сейчас 80 мест уже заняты пациентами, уточнила начальник отдела организации медпомощи взрослому населению Минздрава Евгения Шутка. Общее число коек, предназначенных для приморцев с коронавирусной инфекцией, — 1393. Госпитали открыты во Владивостоке, Уссурийске и Находке.Как известно, в крае по-прежнему действует режим повышенной готовности. Жители обязаны соблюдать масочный режим и "социальную дистанцию" в общественных местах. По данным на 9 июня, за минувшие сутки в Приморье заболело еще 58 человек. Увеличилась география COVID-19: коронавирус зафиксирован в 32 муниципальных образованиях Приморья. На заседании оперштаба глава краевого Роспотребнадзора Татьяна Детковская сообщила губернатору края Олегу Кожемяко о приросте заболевания, он составил 2,4%.