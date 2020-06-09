В Ростове начинается оглашение приговора участникам нападения на роту ВДВ в Чечне. На скамье подсудимых предполагаемые участники банды под руководством Шамиля Басаева - Нажмудин Дудиев и Ибрагим Донашев, информирует пресс-служба Южного окружного военного суда.

В Ростове начинается оглашение приговора участникам нападения на роту ВДВ в Чечне. На скамье подсудимых предполагаемые участники банды под руководством Шамиля Басаева — Нажмудин Дудиев и Ибрагим Донашев, информирует пресс-служба Южного окружного военного суда.Напомним, в конце февраля 2000 года 200 вооруженных членов банды, включая Дудиева и Донашева, напали на военнослужащих 6-й роты одной из воинских частей Воздушно-десантных войск в районе горного села Улус-Керт Шатойского района. Десантников было всего 90. При нападении банды на высоте более 770 метров 84 бойца роты погибли, четверо были ранены.За проявленное мужество, сообщает ГТРК "Дон-ТР", 22 десантникам было присвоено звание Героя России, из них 21 — посмертно.