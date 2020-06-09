После смертельного ДТП, виновником которой называется знаменитый актер Михаил Ефремов, ему понадобилась врачебная помощь. Родные утверждают, будто артист потерял сознание.
<a href="https://33live.ru/novosti/09-06-2020-v-tyazhelom-sostoyanii-bez-soznaniya-k-mixailu-efremovu-priexala-skoraya-pomoshh.html" target="_blank">В тяжелом состоянии без сознания: к Михаилу Ефремову приехала скорая помощь</a> - После смертельного ДТП, виновником которой называется знаменитый актер Михаил Ефремов, ему понадобилась врачебная помощь. Родные утверждают, будто артист потерял сознание.
[url=https://33live.ru/novosti/09-06-2020-v-tyazhelom-sostoyanii-bez-soznaniya-k-mixailu-efremovu-priexala-skoraya-pomoshh.html]В тяжелом состоянии без сознания: к Михаилу Ефремову приехала скорая помощь[/url] - После смертельного ДТП, виновником которой называется знаменитый актер Михаил Ефремов, ему понадобилась врачебная помощь. Родные утверждают, будто артист потерял сознание.