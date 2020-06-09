В совершении хищения подозревается местная жительница 1992 г.р.

В отдел полиции с заявлением о краже сотового телефона обратилась жительница города Вязники 1974 года рождения. Ущерб составил более 18 тысяч рублей. Как впоследствии выяснили полицейские, потерпевшая, находясь на остановке общественного транспорта на улице Горького города Вязники, выронила из кармана ветровки телефон. Гаджет остался на скамейке, что заметила девушка, проходившая мимо. Подозреваемая забрала имущество и с похищенным скрылась.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была установлена подозреваемая в совершении хищения. Ей оказалась 28-летняя ранее судимая жительница Вязниковского района. Похищенный телефон знакомый подозреваемой сдал в ломбард, а вырученные денежные средства были потрачены на личные нужды.Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району в отношении девушки возбуждено уголовное дело.В настоящее время фигурантке избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.