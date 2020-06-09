Женщина обнаружила, что на карте не хватает денежных средств...

Сотрудниками уголовного розыска ОП «Жулебинский» ОМВД России по району Выхино-Жулебино задержан 26-летний мужчина, подозреваемый в краже денежных средств с банковской карты.В территориальный отдел полиции с заявлением обратилась 72-летняя жительница Москвы. Она рассказала, что после того, как у нее заблокировали банковскую карту, она обратилась к своему знакомому, вместе с которым она посетила отделение банка и получила коды для доступа в личный кабинет.Через некоторое время женщина обнаружила, что на карте не хватает денежных средств. Общая сумма ущерба составила более 350 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Хвалынском бульваре. Им оказался 26-летний житель Московской области. Установлено, что молодой человек после оказания помощи в банке, специально запомнил данные банковской карты потерпевшей, чтобы в дальнейшем распоряжаться ее денежными средствами.Следствием ОМВД России по району Выхино-Жулебино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пересечения в виде домашнего ареста.Пресс-служба УВД по ЮВАО