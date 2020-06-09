Президент Владимир Путин подписал закон о блокировке пиратских приложений. В нем прописано, что обязанность блокировать такие мобильные программы ложится на владельцев самих программ, операторов связи и на агрегаторы.

Президент Владимир Путин подписал закон о блокировке пиратских приложений. В нем прописано, что обязанность блокировать такие мобильные программы ложится на владельцев самих программ, операторов связи и на агрегаторы, то есть магазины приложений мобильных устройств App Store и Google Play. Роскомнадзор будет рассылать письма с требованиями о блокировке пиратских видео, музыки и книг не только на сайтах, но и мобильных приложениях. На этапе работы над законопроектом в Госдуме участники рынка попросили его смягчить, например увеличить срок для ограничения доступа с одного дня до девяти рабочих дней или не блокировать целиком приложение, если есть техническая возможность ограничить доступ к конкретным материалам в нем.Эксперты уверены, что в таком виде закон ударит по всей индустрии и наиболее критично на него будут реагировать Apple и Google, которым придется нести дополнительные расходы на модерацию в России и разрешать споры с разработчиками со стороны которых могут последовать иски корпораций в случае ошибочных блокировок.В сервисе видеоконференций Google Meet появилась функция шумоподавления, технология на базе искусственного интеллекта во время видеосвязи убирает посторонний шум и оставляет только голос. Голос, конечно, тоже звучит немного приглушенно, но без раздражающих фоновых помех. В компании уверены, что сейчас самое время для запуска подобной технологии. На фоне эпидемии коронавируса использование технологии видеосвязи резко возросло, так как люди вынуждены работать и учится дома. Google рапортует, что в апреле сервисом Meet каждый день пользовались 100 млн человек. Но ему еще далеко до лидера рынка сервиса видеозвонков Zoom, который вырос за время карантина с 10 млн до 200 млн пользователей.