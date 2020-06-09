Сбербанк может получить контрольный пакет акций в Rambler Group. Газета РБК отмечает, что разговоры о перераспределение долей холдинга начались на фоне скандального дела в отношении веб-сервиса Nginx, которому Rambler Group предъявила претензии о нарушении прав.

Сбербанк может получить контрольный пакет акций в Rambler Group. Газета РБК отмечает, что разговоры о перераспределение долей холдинга начались на фоне скандального дела в отношении веб-сервиса Nginx, которому Rambler Group предъявила претензии о нарушении прав. Nginx один из самых популярных и бесплатных продуктов в интернете, веб-сервис, который использует 374 млн веб-сайтов. Больше трети всемирной паутины, использует его и большой российский бизнес и "Яндекс" и Mail.Ru и "ВКонтакте". И крупные западные проекты Dropbox, Apple, Netflix.Автор Nginx Игорь Сысоев когда-то работал в Рамблере системным администратором. Проект поначалу был чем-то вроде хобби, но популярность продукта оказалась ошеломляющей и Сысоеву пришлось основать собственную компанию и заняться только Nginx. А весной 2019 года Nginx Inc. была продана за $670 млн американцам, несмотря на то, что основной продукт так и остался бесплатным и с открытым кодом.На нее то и замахнулся Рамблер, история вызвала огромный резонанс у российского и западного ИТ-сообщества. Если это произошло в 2019 году, то есть после того, как Сбербанк приобрел часть Рамблера сделка должна была выносится на рассмотрение совета директоров Rambler Group и получить одобрение банка. Этого не произошло, значит были нарушены условия договора. Это довольно весомая причина для требований о компенсации от "Рамблера". Эксперты полагают, что соглашение между "Рамблером" и Сбербанком предусматривает случаи когда при нарушении его условий доля одного партнера перетекает другому. Сейчас у обеих сторон равные доли, у Сбербанка и у структуры Александра Мамута по 46,5% холдинга Rambler Group, но по данным источников РБК доля Мамута в компании может снизится на 6,5% до 40%, а Сбербанку тогда перейдет контроль над всей группой.