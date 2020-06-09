Обвиняемый разместил объявление о продаже детской коляски, а получив деньги, перестал выходить на связь с покупателем.

Следственным отделом ОП № 3 УМВД России по городу Владимиру завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя Челябинской области. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину).В ходе предварительного следствия установлено, что 28 мая 2019 жительница города Владимира откликнулась на объявление о продаже детской кроватки в одной из социальных сетей и перевела на банковский счет продавца денежные средства в размере 11 тысяч рублей. Продавец подтвердил получение оплаты и обязался в течение двух недель выслать потерпевшей кроватку, однако впоследствии все больше увеличивал сроки доставки, а затем и вовсе перестал выходить на связь. Поняв, что стала жертвой мошенника, женщина обратилась в полицию.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в совершении данного преступления был установлен и задержан. В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде по месту проживания. Санкцией инкриминируемой ему статьи предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до трехсот тысяч рублей либо лишения свободы на срок до пяти лет.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Полиция в очередной раз напоминает гражданам о необходимости быть бдительными и не попадаться на уловки дистанционных мошенников!При покупке товаров в социальных сетях или на интернет-сайтах для размещения объявлений обратите внимание на отзывы о продавцах и их рейтинг. Введите номер телефона продавца в интернет-поиск и посмотрите отзывы о нем на других сайтах. Попросите продавца предоставить подробное описание и фотографии товара с разных ракурсов - отказ продавца сделать это будет означать, что никакого товара у него нет. Никогда не перечисляйте предоплату и не оплачивайте полностью стоимость покупки до момента его получения. Если вы все же уверены в надежности продавца и согласились оплатить стоимость товара путем перевода денежных средств, обратите внимание на данные карты или счета – они должны принадлежать продавцу, а не другому лицу, в противном случае это может быть мошенник.