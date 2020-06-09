09.06.2020

2020-06-09 10:50:03

Во Владимирской области установлен новый антирекорд смертности от коронавируса

За минувшие сутки скончались 4 человека с коронавирусом.

Ранее, за все время наблюдений, в течение 24 часов погибало не более 3 пациентов.

Общее число умерших с начала пандемии достигло 34.

Напомним, что на утро 9 июня зафиксировано 62 новых случая заражения.

Общее количество случаев заражений в регионе за все время достигло 3205.