09.06.2020

2020-06-09 19:45:03

Во Владимирской области возрожден храм князей Милославских

Церковь Троицы Живоначальной в селе Подолец Юрьев-Польского района за её убранство иногда даже сравнивают с храмом Василия Блаженного. Накануне, в Духов День, был освящен второй этаж храма.

Нарядная церковь 17 века - большая, двухэтажная - стоит в центре села. Сейчас прихожане называют её местом для души. Но так было не всегда. В тридцатых переживший столетия храм закрыли. Здесь были склад, клуб, сушилка для зерна. Чудом местным жителям удалось отстоять колокола.

Анатолий Оленев, звонарь, прихожанин храма: «Хотели тоже сбросить, а местные жители говорят - он нам понадобится для сбора, вот жителей собирают - какие-то собрания. Вот в этот колокол бьют и они собираются. При пожаре использовали, в лесу кто заблудится, был такой случай - двух человек так вот - по колоколу вышли из леса».

Село Подолец Юрьев-Польского района принадлежало роду князей Милославских. На их средства и была построена Свято-Троицкая церковь. Долгие годы, пока здание стояло бесхозным, шло разрушение. В двухтысячных храм был возвращен верующим.

Анастасия Стахурлова, прихожанка храма: «Здесь просто гора мусора была. Всё разобрали, покрасили стены, из нуля просто сделали иконостас, иконы все заказали, ковры привезли, лампадки, и всё руками местных жителей».

Местные жители кивают на батюшку Евгения. Появился он - и храм начал оживать. Под его руководством стали убирать мусор, укрепили стены, сделали новую крышу. Деньги на ремонт собирали, как могли.

Протоиерей Евгений, настоятель Троицкого храма в с. Подолец и Троицкого храма во Владимире: «Я написал письмо Аману Тулееву в Кемеровскую область. Потому что я слышал, человек он порядочный, добрый. И он мне прислал вагон угля. Представляете? С Кемерово. Очень хороший уголь такой. Мы его продали и с этого дела начался у нас ремонт».

Впереди ещё много работы. Предстоит восстановить купола и поставить кресты. Понемногу храм становится важной точкой притяжения в селе, местом, где прихожане могут почувствовать себя одной большой семьёй.

Екатерина Максимова, Максим Котов

«Вести-Владимир»

