09.06.2020

2020-06-09 09:40:03

Во Владимирской области выявлено 54 новых случая коронавируса

На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 ч. на 9 июня 2020 года лабораторно подтверждено 54 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией (16 сл. в Гусь-Хрустальном, 12 сл. в г. Владимире, 6 сл. в о. Муром, 4 сл. в Ковровском, 3 сл. в Кольчугинском, 3 сл. в Александровском, 3 сл. в Вязниковском, 2 сл. в Камешковском, 2 сл. в Меленковском, 1 сл. в Суздальском, 1 сл. в Судогодском, 1 сл. в Киржачском). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 3205 случаев заболевания (671 сл. в г. Владимире, 465 сл. в Гусь-Хрустальном, 421 сл. в Петушинском, 295 сл. о. Муром, 286 сл. в Александровском, 242 сл. в Ковровском, 120 сл. в Кольчугинском, 115 сл. в Собинском, 104 сл. в Юрьев-Польском, 96 сл. в Судогодском, 89 сл. в Вязниковском, 78 сл. в Киржачском, 57 сл. в Суздальском, 57 сл. в Меленковском, 48 сл. в Камешковском, 26 сл. в г. Радужном, 24 сл. в Селивановском, 11 сл. в Гороховецком). Предприняты все необходимые меры, по определению круга лиц, с которыми они контактировали на территории области.