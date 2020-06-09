Согласно сообщению Всемирной организации здравоохранения, жертвами коронавируса в мире стали более 400 тысяч человек, передает телеканал . В общей сложности было зафиксировано почти семь ..

Согласно сообщению Всемирной организации здравоохранения, жертвами коронавируса в мире стали более 400 тысяч человек, передает телеканал "". В общей сложности было зафиксировано почти семь миллионов случаев заражения этой болезнью.Специалисты отмечают, что эпидемиологическая обстановка в Европе улучшается. При этом в мировом масштабе ситуация с коронавирусом становится только хуже.