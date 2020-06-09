В НИИ Склифосовского скончался водитель, который пострадал в аварии с участием актера Михаила Ефремова. Сергей Захаров получил травмы, несовместимые с жизнью. Несмотря на усилия врачей, он умер. Актер в момент аварии был пьян.

В НИИ Склифосовского скончался водитель, который пострадал в аварии с участием актера Михаила Ефремова.Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, Сергей Захаров получил травмы, несовместимые с жизнью. Несмотря на усилия врачей, он умер.Ранее сообщалось, что актеру может грозить до 7 лет лишения свободы (по части 2 статьи 264 "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Однако теперь, после смерти водителя, дело могут переквалифицировать на другую, более тяжкую часть этой же статьи. По ней предусмотрено наказание уже до 12 лет колонии.Авария произошла накануне поздно вечером на Смоленской площади. Актер, находившийся за рулем Jeep Grand Cherokee, выскочил на полосу встречного движения и на полном ходу врезался в грузовик Lada. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что Ефремов находится в состоянии глубокого алкогольного опьянения и еле стоит на ногах.