Вратарь Даниэль Субашич ушел из Монако. Контракт 35-летнего хорватского вратаря с клубом истек, и футболист стал свободным агентом..

Вратарь Даниэль Субашич ушел из "Монако". Контракт 35-летнего хорватского вратаря с клубом истек, и футболист стал свободным агентом..Даниэль Субашич выступал за "Монако" с 2012 года. За это время клуб из княжества успел покинуть Л-1, вернуться в элиту французского футбола и стать чемпионом Франции. На счету Субашича 292 матча в составе.На протяжении многих лет Субашич был основным вратарем сборной Хорватии. В 2018 году Даниэль стал серебряным призером чемпионата мира.