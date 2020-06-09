скандал вокруг смертельного ДТП с участием Михаила Ефремова набирает обороты. Артист признал себя виновным, а актер Иван Стебунов, которого якобы видели в авто Ефремова в момент аварии, записал целое видеообращение.

скандал вокруг смертельного ДТП с участием Михаила Ефремова набирает обороты. Артист признал себя виновным, а актер Иван Стебунов, которого якобы видели в авто Ефремова в момент аварии, записал целое видеообращение."Изначально еще вчера он говорил, что был за рулем и был причастен к ДТП. Но сегодня допрос не состоялся по ряду технических причин", – сообщил адвокат Михаила Ефремова. Не исключено, что актера могут допросить позднее. Таким образом, .Кстати, ходили слухи, будто в момент ДТП в машине с Михаилом Ефремовым сидел его коллега, популярный актер Иван Стебунов вместе с супругой. Однако артист опроверг эту информацию. Он записал видеообращение, в котором рассказал, как было дело.По его словам, ему позвонила некая актриса, рассказала о том, что случилось с Михаилом Ефремовым. Тот рванул к нему. Увидев артиста, Иван Стебунов начал спрашивать, как же это все произошло. "Он в шоке, мы все в шоке. Ужас просто. Но он все осознает. Я подбежал к нему, когда он был на заднем сиденье полицейской машины, говорю – "Ты чего?!". А он сидит, прислонил голову к окну: "Ваня, все. Это конец". Конечно, он осознает свою вину. Сказал: "Пусть все будет по закону", – рассказал Иван Стебунов.8 Июн 2020 в 10:12 PDTПри этом он отметил, что Михаила Ефремова никто "отмазывать" не собирается. "Ефремов ответит за все, что натворил. Конечно, уже подключилось много народу, ему ищут адвоката. Но он готов к реальному сроку. Он готов ответить", – заявил Иван Стебунов.Между тем в Сети появилось видео, снятое на площадке возле квартиры Михаила Ефремова. За ним приехала полиция. Однако, как сообщается, он отказался выходить из квартиры, сославшись на свое плохое самочувствие. Тем не менее, артист открыл дверь, впустив правоохранителей вовнутрь.