В Сети появились ролики смертельного ДТП с Михаилом Ефремовым. На кадрах запечатлен момент аварии.

В Сети появились ролики смертельного ДТП с Михаилом Ефремовым. На кадрах запечатлен момент аварии.Стало известно, что скончался водитель, пострадавший в ДТП с участием артиста. Трагедия произошла 8 июня в Москве, на Смоленской площади. Находившийся за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee Михаил Ефремов выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном "Лада".Водителя фургона экстренно госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. По данным экспертизы, актер был пьян.Сначала против Михаила Ефремова возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, совершенном в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (до семи лет лишения свободы). В настоящее время обвинение переквалифицируют на более тяжкую статью (до 12 лет лишения свободы).