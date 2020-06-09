В Брянске таксист отказался везти стдента из Конго — несостоявшийся пассажир считает, что это произошло из-за расизма извозчика, подтверждая это снятым на камеру диалогом.

В Брянске таксист отказался везти уроженца Конго — несостоявшийся пассажир считает, что это произошло из-за расизма извозчика, подтверждая это снятым на камеру диалогом.Таксист на опубликованных кадрах первоначально сообщил, что ему не нравится состояние пассажира и поэтому он его никуда не повезет.В свою очередь, пытавшийся воспользоваться такси студент, предположил, что извозчик опасается коронавируса, а затем спросил: "Вы расист?". На что получил после усталого вздоха утвердительный ответ: "Конечно, да".Рой, как выяснило издание "БрянскToday", является студентом второго курса экономического факультета, проживающим в Брянске уже три года. По его словам, подобные ситуации возникают достаточно регулярно.При этом некоторые пользователи сообщества "Подслушано Брянск", где было опубликовано видео диалога, предположили, что таксист соглашался со всеми обвинениями, лишь бы побыстрее избавиться от назойливого пассажира.Поддержка сервиса Яндекс.Такси уже принесла Рою свои извинения и пообещала, что водитель получит предупреждение и будет лишен заказов, если допустит подобное еще раз."Мы связались с Роем, выяснили подробности происшествия, принесли свои извинения. Водитель больше не может выполнять заказы нашего сервиса. Считаем, что водителям, склонным к хамству и расизму, не место в Яндекс.Такси", — сообщили Вестям.Ru в пресс-службе Яндекс.Такси".