Завод Автотор в Калининграде остановит конвейер по сборке автомобилей BMW из-за нехватки комплектующих. Отразится ли это на поставках машин в дилерскую сеть, пока неизвестно.

Завод "Автотор" в Калининграде остановит конвейер по сборке автомобилей BMW из-за нехватки комплектующих. Отразится ли это на поставках машин в дилерскую сеть, пока неизвестно.Пандемия коронавируса больно ударила по автоиндустрии, поскольку многие производства были остановлены - в том числе, из числа поставщиков комплектующих. Из-за сбоя в цепочке поставок автокомпонентов с середины июня-2020 будет вынужден приостановить выпуск автомобилей BMW калининградский "Автотор".Эту информацию уже подтвердил генеральный директор "Автотора" Руслан Садыков. По словам топ-менеджера, возобновить работу конвейера по выпуску BMW и выйти на штатный режим производства планируется в начале июля. А до тех пор, во время простоя, на линии сборки BMW будут проводиться "внеплановые и планово-предупредительные мероприятия по обслуживанию оборудования".Согласно данным источников "Коммерсанта", речь идет о задержке в поставках не каких-то отдельных деталей, а машинокомплектов. О том, что логистические сложности будут решены к середине следующего месяца, заявлял и глава BMW Group Russia Штефан Тойхерт.Как отразится приостановка выпуска BMW в Калининграде на наличии "живых" автомобилей у дилеров, пока не сообщается. Однако, на фоне радикального спада продаж на авторынке говорить о том, что возникнет какой-то покупательский ажиотаж, и складских запасов машин BMW не хватит на всех желающих, пока не приходится.