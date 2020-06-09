09.06.2020

2020-06-09 12:40:25

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (20(9717) от 09 июня 2020 года).

КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

Указом Президента Российской Федерации на должность заместителя начальника ГУ МВД России по г. Москве — начальника полиции назначен генерал-майор полиции Игорь Викторович ЗИНОВЬЕВ, освободивший должность начальника УВД по ЦАО. Читайте на странице 2.



РЕКА ЗНАНИЙ

14 июня сотрудники столичного главка отмечают очередную годовщину со дня образования Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя. Это прекрасное высшее учебное заведение было образовано Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2002 г. № 418 «О создании Московского университета Министерства внутренних дел Российской Федерации». Продолжение на странице 2.



УНИВЕРСАЛАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ

Каждый герой материалов из рубрики «Лучший по профессии» таковым оказался не случайно, не по мановению волшебной палочки и не в результате везения на финальном этапе профессионального конкурса. Нет, своё высокое звание все они заслужили безусловной самоотдачей и творческим отношением к работе. Читайте на странице 3.



ТВОЙ ДЕНЬ, РОССИЯ!

Пожалуй, День России, отмечаемый 12 июня, можно смело назвать одним из самых «молодых» государственных праздников в стране. Тем не менее эта дата, отмеченная во всех календарях красным цветом, уже имеет свою историю. Читайте на странице 3.



ПРИНЦИПЫ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ

Отдел материально-технического обеспечения УВД по ЮАО признан лучшим по итогам конкурса профессионального мастерства. О самых значительных и интересных делах подразделения рассказывает его руководитель подполковник внутренней службы Олег Васильевич ВАСЕНКОВ. Подробности читайте на странице 4.



ИЗБЕЖАТЬ ТРАВМ МОЖНО

Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения города Москвы полковник полиции Юрий ДРОГАНОВ призывает родителей позаботиться о безопасности детей и обращается к родителям учащихся столичных школ. Читайте на странице 5.



ОНЛАЙН-УРОК ПО ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Инспекторы ОГИБДД УВД по ЗелАО совместно с педагогами школы № 1194 в период самоизоляции организовали для учащихся видеоконференции по Правилам дорожного движения. Подробности читайте на странице 5.





«КУРЬЕРЫ, КУРЬЕРЫ… ТРИДЦАТЬ ПЯТЬ ТЫСЯЧ ОДНИХ КУРЬЕРОВ!»

В последнее время ввиду отсутствия на дорогах Москвы плотного потока автомобилей свободнее почувствовали себя курьеры службы доставки. В силу известных причин их количество увеличилось. Они стали считать себя хозяевами положения на опустевших трассах. Читайте на странице 5.



НА ТРАНСПОРТНЫХ УЗЛАХ В НОВОМ ФОРМАТЕ

В период пандемии столичные транспортные полицейские не только выполняют основные возложенные на них функции по обеспечению правопорядка на объектах обслуживания, но и проводят мероприятия по недопущению распространения коронавирусной инфекции, содействуют в профилактической работе представителям Роспотребнадзора и органов здравоохранения в аэропортах и на вокзалах Москвы и области. Читайте на странице 6.



ТАКАЯ РАБОТА!

Министр внутренних дел Российской Федерации подписал приказ о награждении сотрудников патрульно-постовой службы Отдела МВД России по району Орехово-Борисово Южное старшего сержанта полиции Михаила Калашникова, сержанта полиции Романа Гагина, старшего лейтенанта полиции Алексея Сычевского и сержанта полиции Александра Чечёткина за отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении служебных обязанностей. Читайте на странице 6.



ЭПИДЕМИЯ В ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОМ ДОМЕ

Участковые уполномоченные ОМВД России по району Выхино-Жулебино задержали подозреваемого в нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Читайте на странице 6.



ПРИНЯЛ УДАР НА СЕБЯ

На юго-западе Москвы, в Академическом районе, есть улица Львова. На ней на одном из домов установлена мемориальная доска, надпись на которой гласит: «Улица Львова названа в 1988 году в память первого начальника Черемушкинского РУВД [—] погибшего при выполнении служебного долга Львова Льва Михайловича (1937—1974)». Читайте на странице 7.



БЕЗУПРЕЧНАЯ ЧЕСТНОСТЬ!

Москва, 1919 год. Недавно созданная красная милиция переживает тяжёлые времена. Впрочем, как и вся столица Советской России, и вся огромная страна. На русских равнинах бушует Гражданская война. Продолжение на странице 7.



НА ОДНОЙ ВОЛНЕ

По итогам профессионального конкурса отделение по связям со СМИ УВД по Южному административному округу стало в 2019 году «Лучшим подразделением информации и общественных связей» в системе ГУ МВД России по г. Москве. Читайте на странице 8.



ЧЕСТНО И ДОБРОСОВЕСТНО

Референт 3-го отдела УИиОС майор внутренней службы Сергей ГОЛОВКОВ признан лучшим по итогам конкурса профессионального мастерства. Его специализация — работа с представителями конфессий и диаспор. Читайте на странице 8.



О ПОЛИЦИИ РАССКАЖУТ ПРОФИ

Накануне профессионального праздника сотрудников пресс-служб редакция газеты «Петровка, 38» предложила представителям подразделений московской полиции по связям со средствами массовой информации поделиться памятными случаями из практики. Кроме того, рассказать, чем их привлекает деятельность сотрудника пресс-службы, что в ней представляется наиболее важным. Читайте на странице 9.



РОДИТЕЛЬСКИЙ РАЗВОД

В последнее время мошенники начали создавать сайты, имитирующие портал Госуслуг, которые посвящены якобы выплате новых пособий семьям с детьми от 3 до 15 лет. Схема аферистов проста. Продолжение на странице 10.



ОБМАН НА ДОМУ

Сейчас, в условиях самоизоляции, многие люди перешли на удалённую работу, а также стали искать возможность заработка в интернете. Однако процесс поиска может обернуться встречей с мошенниками. В этой связи специалисты Роскачества предупредили фрилансеров о возможных рисках при трудоустройстве онлайн. Читайте на странице 10.



КОМПРОМАТ В ЛИМОНАХ В

Тверском районном суде закончено слушание уголовного дела о вымогательстве в особо крупном размере. Вымогатель получил строгое наказание, но пока находится на свободе. Читайте на странице 10.



ЧТО ОХРАНЯЕШЬ — ТО И ИМЕЕШЬ

В Перовском районном суде столицы поставлена точка в детективной истории о краже шестисот тысяч рублей, принадлежащих коммерческой организации. Приговор, похоже, устроил и потерпевшую сторону, и обвиняемого. Читайте на странице 10.



«ПРИМЕР РАСПОРЯДИТЕЛЬНОСТИ И ЛОВКОСТИ НА ПОЛЕ БОЯ»

В истории Московского полицейского ведомства многие из его руководителей оказались на этой должности не в силу постепенного подъёма по профессиональным ступенькам. Нет, наш сегодняшний герой, как и ряд людей до него, блестящим образом отличился в другой своей ипостаси — на поле брани. Именно его воинские заслуги и послужили основанием назначить его надзирать за исполнением законов в столице. Читайте на странице 11.



ОДИН СЕРЫЙ, ДРУГОЙ БЕЛЫЙ

Слова известной песенки, давно уже ставшей народной, у нас слышали, кажется, все. Ну как же, знаем-знаем: «Жили у бабуси два весёлых гуся, один — серый, другой — белый, два весёлых гуся…» А вот современные остряки говорят, что сегодня эта песенка совсем не про гусей, а про зарплату: про «серую» и про «белую». Продолжение на странице 11.



ВСЁ НАЧАЛОСЬ С ПОРТСИГАРА

Много новых, сложных и неожиданных задач поставила война перед сотрудниками Московского уголовного розыска. Но основной их функцией по­прежнему оставалось предупреждение уголовных правонарушений и быстрое разоблачение преступников. Читайте на странице 12.



СПАСИБО НАУКЕ

Начало этой криминальной истории было положено несколько лет назад. В дежурную часть ОМВД по Алексеевскому району позвонила техник-смотритель и взволнованным голосом рассказала о своей страшной находке. Продолжение на странице 12.



МУЗЫКАЛЬНЫЙ ГЕНИЙ И ТАЛАНТЛИВЫЙ СЫЩИК

10 мая исполнилось бы 93 года со дня рождения удивительного человека — Алексея Гургеновича Экимяна, автора знаменитых шлягеров, наверное, единственного в мире музыканта-сыщика! Он создавал удивительную по красоте музыку, был одним из наиболее исполняемых и уважаемых песенных композиторов 70—80-х годов. Читайте на странице 13.



ЯПОНИЯ В СЕЗОН ЦВЕТУЩЕЙ САКУРЫ

В это удивительное по красоте время года Страна восходящего солнца превращается в прекрасный сад. Самым известным в Японии местом для любования сакурой считается парк Уено, расположенный в одном из токийских районов. Читайте на странице 14.



БОРЬБА С ВИРУСОМ В ПЛАНЕТАРНОМ МАСШТАБЕ

С новой «чумой XXI века» борются не только врачи и правительства, но и правоохранители почти всех стран. Читайте на странице 15.



СПОКОЙНО ВСЁ В НОРВЕЖСКОМ КОРОЛЕВСТВЕ

В Норвегии Полицейское управление (ПУ) входит в структуру Министерства юстиции и общественной безопасности. Читайте на странице 15.



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