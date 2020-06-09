Джордж Ровалс, сотрудничавший с такими звездами, как Алла Пугачева и Джулия Робертс, высказался насчет ситуации в российском шоу-бизнесе. Из-за пандемии коронавируса некоторые знаменитости заявили, что остались без средств к существованию и нуждаются в помощи.

Джордж Ровалс, сотрудничавший с такими звездами, как Алла Пугачева и Джулия Робертс, высказался насчет ситуации в российском шоу-бизнесе. Из-за пандемии коронавируса некоторые знаменитости заявили, что остались без средств к существованию и нуждаются в помощи.Подобные слова от селебрити вывели стилиста из себя. Он в шоке от продюсеров и артистов, которые притворяются нищими. Как отметил эксперт моды, когда знаменитости "набивали карманы", почему-то ни о ком не вспоминали.Джордж Ровалс считает, что представители российского шоу-бизнеса настолько богаты, что смогут прожить безбедно до конца своих дней. Им должно быть стыдно за просьбы о помощи от государства, уверен стилист Пугачевой."Да они пол России могут накормить!" – возмутился специалист. Также он добавил, якобы селебрити привыкли не тратить собственные деньги, а надеяться на то, что им все подарят: квартиры, шубы, машины.8 Ноя 2018 в 4:19 PSTТакие выводы эксперт моды делает из собственного опыта. Оказывается, поначалу он работал со знаменитостями бесплатно, но потом заявил, мол, баста, давайте оформлять товарно-денежные отношения. После такого многие просто отказались сотрудничать. "Плакаться начали", – вспоминает Джордж Ровалс.Стилист Аллы Пугачевой призвал "голодающих" звезд доставать из закромов свои миллионы и не ныть. "Хапуги!" – резюмировал специалист. Он добавил, что во всем мире эпидемия коронавируса, а в российском шоу-бизнесе – жадности.