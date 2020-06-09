09.06.2020

2020-06-09 16:35:03

За звание самой красивой поборются около 200 деревень Владимирской области

Как стать самой красивой деревней? О том, как в этом году будет проходить традиционный конкурс, расскажет Анастасия Сахарова.

Чтобы стать "самой красивой деревней", недостаточно ее расположения в живописном месте, раскрывают секрет организаторы конкурса. Жители должны объединиться и реализовать творческие современные идеи, уверен председатель конкурса Вячеслав Картухин. По традиции, жюри лично оценит каждый населенный пункт.

Вячеслав Картухин, вице-спикер Законодательного собрания Владимирской области, председатель конкурса «Самая красивая деревня»: «Это появление малых архитектурных форм. Либо это, например, появление новых дорожных покрытий. Это уличное освещение. Вот у ряда деревень, которые становятся победителями, это уже современное светодиодное уличное освещение».

В селе Усолье - а это победитель 2019 года, бережно хранят историю. Жители покорили жюри и музеем деревенского быта - экспонаты собирали всем селом. Усольцы получили 150 тысяч рублей. В этом году подарков и номинаций будет много, рассказывает координатор проекта Айтуган Текегалиев. Он и сам - житель села, поэтому уже пятый год поддерживает конкурс. В этом году комиссия ожидает около двухсот заявок. Подать их может глава поселения или сами жители - до 10 июля.

Айтуган Текегалиев, координатор проекта «Российское село» партии «Единая Россия»: «Мне очень нравится, что количество участников растет в такой прогрессии. И, думаю, в конечном итоге мы доберемся до каждого населенного пункта, до каждой деревни Владимирской области».

По словам Андрея Филинова, председатель регионального совета партии, есть деревни, которые гран-при не получили, но особенно запомнились. Возможно, в этом году им стоит удвоить усилия, если они хотят приобрести почетный статус для любимой деревни?

Андрей Филинов, председатель регионального Совета сторонников партии «Единая Россия»: «Например, Клязьминский городок. Этот населенный пункт знаменит своей уникальной историей со старым поселением. Там нет ничего на самом деле, оно не музифицированное совершенно. Но в Клязьминском городке эта протяженная, углубленная в века история нашего Отечества ощущается физически».

Сегодня, в том числе благодаря коронавирусу, можно говорить о популяризации сельского образа жизни. Жители региона стали чаще проводить время на дачных участках. Заниматься творчеством, садом. И проводить время с близкими.

Анастасия Сахарова. Александр Чунаев, Илья Хлудов

«Вести-Владимир»