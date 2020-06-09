В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ. Расследование продолжается...

Водитель иномарки, подозреваемый в совершении ДТП со смертельным исходом, задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.По данным следствия, 8 июня около 22 часов напротив дома 3 на Смоленской площади он совершил столкновение с автомобилем «Лада», водитель которого получил тяжелые травмы и был доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался.В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ. Расследование продолжается.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве