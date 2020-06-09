Подозреваемому предъявлено обвинение. Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

8 июня около 22 часов напротив дома 3 на Смоленской площади произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого водитель автомобиля «Лада» скончался в медицинском учреждении, куда был доставлен с травмами различной степени тяжести. По данному факту в отношении водителя иномарки было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ и затем, в связи со смертью потерпевшего, переквалифицировано на п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ. Подозреваемому предъявлено обвинение. Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Расследование уголовного дела продолжается.