Участники онлайн-заседания дискуссионного клуба Арктика как полюс для привлечения зеленых инвестиций, которое провел Проектный офис развития Арктики (ПОРА), считают, что зеленая экономика может ускорить развитие Арктики после пандемии коронавируса.

Участники онлайн-заседания дискуссионного клуба "Арктика как полюс для привлечения зеленых инвестиций", которое провел Проектный офис развития Арктики (ПОРА), считают, что зеленая экономика может ускорить развитие Арктики после пандемии коронавируса.Директор арктического направления в Агентстве Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Дмитрий Фишкин отметил, что сейчас весь мир переживает переформатирование экономики и социальных систем. В новой реальности будут востребованы подходы, связанные с цифровым планированием и комплексным развитием, включающим и более пристальное внимание к экологии."Арктика здесь может стать пилотным регионом для всех этих новаций – изменения экономических приоритетов, применение более экологичных систем хозяйствования. Арктика – это мегапроекты, именно на них легче и правильнее будет обкатывать эти новые подходы", — считает Дмитрий Фишкин.Сейчас готовится к принятию разработанный Минвостокразвития пакет "арктических" законопроектов о стимулировании предпринимательской деятельности. Новые меры поддержки должны дать дополнительный импульс проектам в АЗРФ.Рейтинги компаний и регионов, которые включают "зеленые" показатели, могут стать инструментом для потенциальных инвесторов и партнеров, сообщил модератор встречи, эксперт ПОРА по устойчивому развитию, профессор экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Никоноров."Сейчас есть таксономия для "зеленой" экономики и деятельности "зеленых" предприятий, которая жестко зарегламентирована Европейским Союзом. Там прописаны все требования к проектам – например, переход к циркулярной экономике, предотвращение образования и переработка отходов. Я думаю, эти пункты нужно учитывать в международных рейтингах. Это как раз и будет показателем того, что зеленому финансированию в Арктике уделяется большое внимание, без этого невозможны иностранные инвестиции в российские арктические проекты", — считает координатор координатор Экспертного совета ПОРА Александр Воротников.Экономист, специалист по Green Project Management Екатерина Малицкая отметила, что до сих пор нет разработанных критериев оценки отнесения проектов к зеленым в разрезе отраслей экономики. Крупные инвесторы выпускают зеленые евробонды, но говорить о какой-то системной работе не приходится. "Я считаю, что нужно запустить зеленые венчурные фонды в регионах и на базе крупных корпораций", — уверена эксперт.