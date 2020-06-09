Фигурант был задержан, когда пытался вернуть за вознаграждение похищенный телефон, который он якобы нашел.

3 июня следственным отделом МО МВД России по ЗАТО г. Радужный возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Подозреваемый – 37 летний житель города Радужный, ранее судимый за кражи.Полицейские установили, что 1 июня текущего года мужчина, находясь в местном парке культуры и отдыха, совершил тайное хищение оставленной хозяйкой без присмотра сумки, в которой находились мобильный телефон и банковская карта. Своими противоправными действиями мужчина причинил потерпевшей материальный ущерб в размере 8700 рублей.Хозяйка похищенного имущества – 39-летняя местная жительница – неоднократно звонила на собственный телефон, однако подозреваемый сбрасывал звонок. Когда же женщина, наконец, дозвонилась, фигурант сообщил ей, что телефон он нашел и готов вернуть за вознаграждение. В месте встречи в городе Владимире подозреваемый был задержан сотрудниками правопорядка, которые впоследствии установили, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.Свою вину фигурант признал полностью, в содеянном раскаялся, все похищенное имущество изъято и было возвращено потерпевшей. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление иных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого. Решается вопрос об избрании меры пресечения.