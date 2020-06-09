Вечерний конфликт около магазина в Текстильщиках закончился дракой, которая переросла в поножовщину. Пострадавший, получивший травмы, квалифицированные, как тяжкий вред здоровью, оказался в больнице, а его обидчик отправился под домашний арест.

Камера наблюдения запечатлела конфликт, разгоревшийся около магазина в Текстильщиках на юго-востоке Москвы. Противостояние переросло в поножовщину, после чего один из участников драки оказался в больнице.Как сообщает пресс-служба МВД России, потерпевший получил несколько ножевых ранений, а его обидчик скрылся, однако вскоре был задержан стражами порядка.Травмы, полученные пострадавшим, были квалифицированы, как тяжкий вред здоровью. В настоящее время возбуждено уголовное дело и 24-летний житель Московской области, подозреваемый в совершении этого преступления, отправлен под домашний арест.