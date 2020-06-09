09.06.2020

2020-06-09 18:45:02

Жители деревни Чудиново остались без отопления, но с большими долгами

Год без горячей воды и тепла. Жильцы дома №3 деревни Чудиново Вязниковского района не могут добиться подключения к индивидуальному отоплению. По какой причине? - выясняла Мария Городская.

В руках Ольги Ефимовой квитанция с долгом в 32 тысячи рублей за отопление, которого в ее квартире нет уже больше года.

Ольга Ефимова, жительница деревни Чудиново: «Такая погода - все равно еще холодно. И по сей день я без воды горячей. Я, как говорится, на обогревателях. И воду иногда грею, то к маме мыться хожу, то к бабушке 80 лет хожу мыться».

Заниматься подключением индивидуального отопления начал супруг Ольги еще в прошлом году – он говорил ей, что все документы собраны, она не вмешивалась. Но подключить квартиру он так и не успел – скоропостижно скончался. Теперь довести работу до конца женщина не может из-за запрета администрации. Оказалось, что подключение считается незаконным, а возвращаться обратно к центральному отоплению, по ее словам, нет смысла.

Ольга Ефимова, жительница деревни Чудиново: «От центрального отопления нет никакого толка. Весь дом замерзал. Углы промерзали. Поэтому смысла нет переходить, оно практически вообще не грело никак».

Год назад в семье родилась внучка Соня и ребенка было просто негде купать. Спасением стал электробойлер, но только на короткое время. Из-за перегрузки - вместе с ним работало еще несколько обогревателей - вспыхнула проводка.

Проблемы в доме не только у Ольги. Соседка Светлана Ивлева недавно сделала ремонт. И вот как он выглядит спустя несколько месяцев.

- Этот угол - облетают обои уже все, потому что влажность.

Из-за некачественного центрального отопления зимой промерзал весь дом, под обоями появилась плесень от повышенной влажности. При этом каждый месяц по квитанциям Светлана исправно платит больше трех тысяч рублей. Этой зимой температура в квартире, по ее словам, не превышала 13 градусов.

Светлана Ивлева, жительница деревни Чудиново: "Моя квартира мокнет, а зимой очень холодно. Потому что в зале и спальне не отапливаются батареи. Давления в них просто не хватает. У меня хватает давления только на кухню. За счет кухонных пяти секций есть какое-то подобие тепла".

В администрации района нам сообщили, что подключиться к индивидуальному отоплению жители дома могли до вступления в силу 130 федерального закона. Ранее этой возможностью воспользовалась половина жильцов. Теперь, по словам ведущего документоведа администрации Вязниковского района Сергея Смирнова, Ольгу Чудинову, как и других жителей подключить нельзя - есть запрет. Ольга Ефремова и Светлана Ивлева тем временем надеются на поддержку чиновников. И ждут либо улучшения центрального отопления, либо разрешения подключения индивидуального.

Мария Городская, Максим Котов. «Вести-Владимир».