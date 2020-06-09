Звезда сериала Сваты провела время на самоизоляции с пользой. Анна Кошмал рассказала, чем занималась весь карантин.

Звезда сериала "Сваты" провела время на самоизоляции спользой. Анна Кошмал рассказала, чем занималась весь карантин.Актриса, сыгравшая в знаменитом ситкоме роль Жени Ковалевой,живет на Украине. Недавно там ослабили ограничения, введенные из-за пандемиикоронавирусной инфекции. Скоро Анна Кошмал вернется к работе на съемочнойплощадке.По словам звезды сериала "Сваты", карантин пошел ей напользу. Она очень нуждалась в этом перерыве. Анна смогла посвятить время себе и близким. "Окунулась с головой в семейную жизнь. Круглосуточно заботиться о любимыхмальчиках – огромное счастье", – призналасьактриса.Кошмал занялась йогой и прошла курс медитации.Также знаменитость научилась использовать "Инстаграм" как платформу длятворчества и лучше узнала свою аудиторию. Анна делала десерты на заказ. Артистка испекла примерно 500 печенюшек и 200 кексов. Она разослала вкусности по всей Украине.Именно на карантине звезда сериала "Сваты" поняла, что можномногое успеть и при этом сделать все без спешки. По словам Кошмал, самоизоляцияпреподнесла ей массу жизненных уроков. Анна благодарна этому непростомупериоду.8 Июн 2020 в 7:35 PDTНапомним, актриса Анна Кошмал замужем с 2017 года. Избранникзнаменитости не имеет отношения к кино. 28 июня 2018 года звездавпервые стала мамой. Сына Анна назвала Михаилом.