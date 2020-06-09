Звезда сериала Сваты провела время на самоизоляции с
пользой. Анна Кошмал рассказала, чем занималась весь карантин.
Звезда сериала "Сваты" провела время на самоизоляции с
пользой. Анна Кошмал рассказала, чем занималась весь карантин.
Актриса, сыгравшая в знаменитом ситкоме роль Жени Ковалевой,
живет на Украине. Недавно там ослабили ограничения, введенные из-за пандемии
коронавирусной инфекции. Скоро Анна Кошмал вернется к работе на съемочной
площадке.
По словам звезды сериала "Сваты", карантин пошел ей на
пользу. Она очень нуждалась в этом перерыве. Анна смогла посвятить время себе и близким. "Окунулась с головой в семейную жизнь. Круглосуточно заботиться о любимых
мальчиках – огромное счастье", – призналась
актриса.
Кошмал занялась йогой и прошла курс медитации.
Также знаменитость научилась использовать "Инстаграм" как платформу для
творчества и лучше узнала свою аудиторию. Анна делала десерты на заказ. Артистка испекла примерно 500 печенюшек и 200 кексов. Она разослала вкусности по всей Украине.
Именно на карантине звезда сериала "Сваты" поняла, что можно
многое успеть и при этом сделать все без спешки. По словам Кошмал, самоизоляция
преподнесла ей массу жизненных уроков. Анна благодарна этому непростому
периоду.
8 Июн 2020 в 7:35 PDT
Напомним, актриса Анна Кошмал замужем с 2017 года. Избранник
знаменитости не имеет отношения к кино. 28 июня 2018 года звезда
впервые стала мамой. Сына Анна назвала Михаилом.