Звезда сериала Воронины внимательно следит за шумихой
вокруг устроившего ДТП Михаила Ефремова. Екатерина Волкова призналась, что
внутри у нее все разрывается от негодования.
Звезда сериала "Воронины" внимательно следит за шумихой
вокруг устроившего ДТП Михаила Ефремова. Екатерина Волкова призналась, что
внутри у нее все разрывается от негодования.
Артистка заявила, что иногда из-за вседозволенности человеческая
жизнь "сливается в унитаз". "Ну, пьешь ты? Так пей, раз не можешь
остановиться. Хоть до смерти напейся, но не посягай на жизнь другого
человека!" – рассудила Екатерина Волкова.
Артистка подчеркнула, что тема алкоголизма корнями проросла
в российскую действительность. Проблема зависимости касается почти каждой
семьи.
По словам звезды сериала "Воронины" от пагубного пристрастия
чаще всего страдают не сами алкоголики, а окружающие их люди. Зависимых
постоянно приходится опекать и спасать.
Екатерина Волкова признала, что Михаил Ефремов, хоть и
всенародный любимец и талантливейший артист, пощады от народа не дождется. Люди
устали от пьяниц в собственных семьях, обузы, которая только и делает, что треплет
нервы.
"Поэтому людской приговор будет категоричным – казнить,
нельзя помиловать. И желательно публично, чтобы почувствовать отмщение за свою
боль и слезы", – высказалась актриса. После этого она с сожалением заметила,
что случай с Михаилом Ефремовым, скорее всего, глобально ничего не изменит.
Впрочем, Екатерина Волкова надеется, что, протрезвев, артист
придет в ужас от содеянного. Также звезда сериала "Воронины" выразила
соболезнования семье погибшего участника аварии.
9 Июн 2020 в 1:22 PDT
Напомним, вечером 8 июня . Актер не вписался в поворот, выехал на встречную полосу и
протаранил другой автомобиль. В результате аварии скончался 57-летний водитель
фургона Сергей Захаров. По некоторым данным Михаил Ефремов сел за руль пьяным.