Звезда сериала Воронины внимательно следит за шумихой вокруг устроившего ДТП Михаила Ефремова. Екатерина Волкова призналась, что внутри у нее все разрывается от негодования.

Звезда сериала "Воронины" внимательно следит за шумихойвокруг устроившего ДТП Михаила Ефремова. Екатерина Волкова призналась, чтовнутри у нее все разрывается от негодования.Артистка заявила, что иногда из-за вседозволенности человеческаяжизнь "сливается в унитаз". "Ну, пьешь ты? Так пей, раз не можешьостановиться. Хоть до смерти напейся, но не посягай на жизнь другогочеловека!" – рассудила Екатерина Волкова.Артистка подчеркнула, что тема алкоголизма корнями пророслав российскую действительность. Проблема зависимости касается почти каждойсемьи.По словам звезды сериала "Воронины" от пагубного пристрастиячаще всего страдают не сами алкоголики, а окружающие их люди. Зависимыхпостоянно приходится опекать и спасать.Екатерина Волкова признала, что Михаил Ефремов, хоть ивсенародный любимец и талантливейший артист, пощады от народа не дождется. Людиустали от пьяниц в собственных семьях, обузы, которая только и делает, что треплетнервы."Поэтому людской приговор будет категоричным – казнить,нельзя помиловать. И желательно публично, чтобы почувствовать отмщение за своюболь и слезы", – высказалась актриса. После этого она с сожалением заметила,что случай с Михаилом Ефремовым, скорее всего, глобально ничего не изменит.Впрочем, Екатерина Волкова надеется, что, протрезвев, артистпридет в ужас от содеянного. Также звезда сериала "Воронины" выразиласоболезнования семье погибшего участника аварии.9 Июн 2020 в 1:22 PDTНапомним, вечером 8 июня . Актер не вписался в поворот, выехал на встречную полосу ипротаранил другой автомобиль. В результате аварии скончался 57-летний водительфургона Сергей Захаров. По некоторым данным Михаил Ефремов сел за руль пьяным.