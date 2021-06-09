На третьем этаже здания загорелась мебель.

В Коврове во время пожара в общежитии КГТА было эвакуировано 12 человек.Утром 9 июня в 11.10 на пульт ГУ МЧС по системе Стрелец-мониторинг поступил сигнал о возгорании в общежитии Ковровской Государственной Технологической Академии имени В. А. Дегтярёва. В комнате на третьем этаже загорелась мебель.На место пожара оперативно выехали подразделения МЧС.«В это время ответственные по пожарной безопасности на месте предприняли меры к тушению огняс помощью пожарных кранов и эвакуировали 12 студентов», - сообщила руководитель пресс-службы МЧС по Владимирской области Екатерина Мищенко.Пожарные не дали огню распространиться на соседние помещения и потушили пламя на площади 10 квадратных метровНа момент возгорания в комнате никого не было. Пострадавших нет. Причина произошедшего устанавливается.На вызов выезжали 7 единиц техники, а также 24 человека личного состава. От МЧС – 6 единиц техники и 19 пожарных, от ведомственной пожарной охраны ОАО «ЗиД» – 1 единица техники и 5 сотрудников.