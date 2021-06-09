Известный российский видеоблогер Юрий Хованский задержан в Санкт-Петербурге. Его подозревают в призывах к террористической деятельности, сообщают СМИ.

Известный российский видеоблогер Юрий Хованский задержан в Санкт-Петербурге. Его подозревают в призывах к террористической деятельности, сообщают СМИ.Обвинение в отношении ютубера связано с проверкой, которую проводил Центр "Э" МВД России. Обыски в квартире блогера в Санкт-Петербурге велись до двух часов ночи, затем Хованского доставили в отделение полиции, пишет телеграм-канал "Mash на Мойке".В отношении блогера возбуждено уголовное дело по статье 205.2 Уголовного кодекса России («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»), сообщает "".Причиной задержания Хованского мог быть ролик с песней про мюзикл "Норд-Ост". Блогер упоминал про теракт 23 октября 2002 года.Хованский позиционировал себя как первый стендап-комик в российском интернете. Сейчас на его ютуб-канале 4,4 миллиона подписчиков.