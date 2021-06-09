Почему чукчи не живут в чумах, что такое халмаг и как читаются традиционные орнаменты. Во Владимире провели праздник и открыли выставку под названием “Диалог культур”. Для школьников и

Почему чукчи не живут в чумах, что такое халмаг и как читаются традиционные орнаменты. Во Владимире провели праздник и открыли выставку под названием “Диалог культур”. Для школьников и студентов приготовили мастер-классы и выставку костюмов разных народов России. Одна из главных целей – повышение этнографической грамотности населения. История и география нашей большой страны так разнообразны, но