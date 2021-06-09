14 июня – Всемирный день донора. Сдавать кровь – не только благородное дело, но и полезное для здоровья. В этом уверены те, кто регулярно приходит на Областную станцию переливания крови. В

14 июня – Всемирный день донора. Сдавать кровь – не только благородное дело, но и полезное для здоровья. В этом уверены те, кто регулярно приходит на Областную станцию переливания крови. В среднем ежедневно специалисты принимают по 50-70 человек. Дефицита крови конкретных групп сейчас в регионе нет, говорит главврач станции, однако это не значит, что кровь